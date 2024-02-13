الإسكان: منصة إلكترونية للاستثمار ومنظومة مميكنة لمتابعة المشروعات السياحية

قال مصطفى منير المستشار الفني لوزارة الإسكان، إن اللجنة المشكلة بتوجيهات من رئيس الوزراء لتعظيم دور «التنمية السياحية» ستضع خطة عاجلة لزيادة معدلات أداء الهيئة، تشمل: تدشين منصة إلكترونية خاصة بالاستثمار السياحي مدون عليها الخريطة السياحية المصرية بالفرص الاستثمارية المتكاملة شاملة التسعير والموافقات الإجرائية، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية طبقا لمتطلبات السوق السياحية.

وأضاف منير، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة، أن الخطة ستعمل على تنويع آليات المشاركة مع الدولة، والبدء بالمناطق السياحية الجديدة الواعدة، وسرعة إنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، بحسب بيان لوزارة الإسكان، اليوم.

وذكر أن اللجنة ستعد منظومة مميكنة لمتابعة المشروعات منذ بدء التنفيذ وانتهاء بالتشغيل، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين في مشروعات التنمية المتكاملة، ومنظومة الإسكان السياحي "القرى السياحية"، واستحداث منتجات سياحية جديدة ودعم متوسطي وصغار المستثمرين من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.

واستعرض الاجتماع، ملامح عددٍ من التجارب السياحية لبعض الدول المنافسة؛ للاستفادة منها، وتعظيم القدرة التنافسية للتجربة السياحية المصرية، وتنمية الموارد السياحية.

كما تناول الاجتماع المعوقات والتحديات السياحية، والآثار المترتبة عليها؛ للعمل على تذليلها وتحقيق أفضل النتائج، بحسب منير.

وأوضح المستشار الفني لوزارة الإسكان، أنه تم مناقشة مجموعة من المقترحات العامة المبدئية، والتي تضمنت صياغة إستراتيجية تنمية سياحية متكاملة تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالميا تشارك في إعدادها أجهزة الدولة المعنية، والخبراء المتخصصين والمستثمرين.

وبيّن أن الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشرات تنافسية مصر السياحية عالميا، لتصبح ضمن أفضل الواجهات السياحية على مستوى العالم، والتحول من فكرة تنمية وإدارة تخصيص إدارة الأراضي الشاطئية ومتابعة تنفيذها إلى فكر التنمية السياحية المتكاملة، والتوجه نحو تنمية المناطق السياحية الجديدة الواعدة بنمط المناطق الاستثمارية التي تكون لها ضوابطها ومحفزاتها، وإنشاء صندوق استثمار سياحي، بجانب مناقشة العديد من المقترحات الأخرى.

واستعرض ممثلو الهيئة العامة للتنمية السياحية نبذة عن نشأة الهيئة وتطورها، وحجم نشاطها، والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السياحية الجاري تنفيذها.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بوضع التوجيهات الخاصة لتنفيذ كل بند من البنود التي وردت في توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة، وعقد لقاءات مع المستثمرين السياحيين وخبراء التنمية السياحة، لمناقشة مقترحاتهم، واختيار أفضل المناطق السياحية الواعدة، لتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة، والاهتمام بالسياحة الداخلية، ولاسيما بالمعالم الأثرية الإسلامية.