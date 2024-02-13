 حمدي الوزير يكشف موقفه من الهجوم على إعلانه الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حمدي الوزير يكشف موقفه من الهجوم على إعلانه الجديد


نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 8:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 8:02 ص

قال الفنان حمدي الوزير، إن إزالة الحملة الإعلانية الأخيرة له في الشوارع، والتي كانت لمنتج حلويات، إضافة إلى الهجوم عليه لم يغضبه، لافتا إلى أنه الإعلان الأول له.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونة، أنه يحافظ على تقاليد المجتمع، وأنه ينتقي أعماله، وأنه شارك في الكثير من الأعمال التي تدافع عن المرأة، مثل المغتصبون، ولكن بعض الأفراد اختاروا تفسيرا ومشهدا سيئا ليقيموا عليه الفنان.

وتابع حمدي الوزير، أن الانتقادات لمجرد الانتقادات وتفسير جزء من المجتمع لصورة أو مشهد تفسير سيئ لا يلزم أن يفرض رأيه على الباقي، وأن الإعلان لم ينزل بعد، وأن الهجوم تم على الحملة التشويقية للإعلان.

 

 

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