 المندوه: تقسيط غرامة كهربا؟ ننتظر جديته - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

المندوه: تقسيط غرامة كهربا؟ ننتظر جديته

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 11:26 ص

أكد حسام المندوه، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تقسيط غرامة محمود كهربا، لاعب الأهلي، المستحقة للقلعة البيضاء غير واردة، وأنه النادي ينتظر موقفا جديا من اللاعب للانتهاء من تلك الأزمة، مشيرا إلى مجلس الإدارة الحالي لا يأخذ الإشادة التي يستحقها بسبب الصورة والانطباع السابق.

قال حسام المندوه عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" هناك محبين لمجلس الإدارة ويمولون النادي منهم ممدوح عباس وهناك آخرون".

أضاف حسام المندوه:" نادي الزمالك لا يحصل على ما يستحقه بسبب الصورة والانطباع السابق وهدفنا منذ بداية البرنامج الانتخابي تغيير تلك الصورة".

أشار حسام المندوه:" حسين لبيب يقدم عملا مميزا على المستولا الجماعي، نعمل سويا ولكن كل شخص له ملف يعمل عليه، ولا توجد أفضلية لتواجد أيمن ممدوح عباس في لجنة الاستثمار أو عضو مجلس الإدارة".

وتطرق حسام المندوه للحديث عن مصير غرامة محمود كهربا المستحقة للزمالك، قائلًا:" لا يزال هناك أحاديث في ملف قضية كهربا، والحديث عن تقسيط الغرامة غير وارد وننتظر جدية حقيقية من اللاعب لحل الأمر".

أتم حسام المندوه حديثه عن إمكانية دفع غرامة كهربا بالجنيه المصري، قائلا:" المقبول هو دفع ما أقرته المحكمة وهو 2.5 مليون دولار ونبحث عن جدية من طرف اللاعب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك