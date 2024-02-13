المندوه: تقسيط غرامة كهربا؟ ننتظر جديته

أكد حسام المندوه، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تقسيط غرامة محمود كهربا، لاعب الأهلي، المستحقة للقلعة البيضاء غير واردة، وأنه النادي ينتظر موقفا جديا من اللاعب للانتهاء من تلك الأزمة، مشيرا إلى مجلس الإدارة الحالي لا يأخذ الإشادة التي يستحقها بسبب الصورة والانطباع السابق.

قال حسام المندوه عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" هناك محبين لمجلس الإدارة ويمولون النادي منهم ممدوح عباس وهناك آخرون".

أضاف حسام المندوه:" نادي الزمالك لا يحصل على ما يستحقه بسبب الصورة والانطباع السابق وهدفنا منذ بداية البرنامج الانتخابي تغيير تلك الصورة".

أشار حسام المندوه:" حسين لبيب يقدم عملا مميزا على المستولا الجماعي، نعمل سويا ولكن كل شخص له ملف يعمل عليه، ولا توجد أفضلية لتواجد أيمن ممدوح عباس في لجنة الاستثمار أو عضو مجلس الإدارة".

وتطرق حسام المندوه للحديث عن مصير غرامة محمود كهربا المستحقة للزمالك، قائلًا:" لا يزال هناك أحاديث في ملف قضية كهربا، والحديث عن تقسيط الغرامة غير وارد وننتظر جدية حقيقية من اللاعب لحل الأمر".

أتم حسام المندوه حديثه عن إمكانية دفع غرامة كهربا بالجنيه المصري، قائلا:" المقبول هو دفع ما أقرته المحكمة وهو 2.5 مليون دولار ونبحث عن جدية من طرف اللاعب".