إصابة إسرائيليين اثنين جراء سقوط صواريخ من لبنان على كريات شيمونة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة إسرائيليين اثنين على الأقل جراء سقوط صواريخ من جنوب لبنان على مدينة "كريات شيمونة" شمال الأراضي المحتلة.

وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان أصابت مدينة "كريات شيمونة" بشكل مباشر.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن طواقمها نقلت مصابين اثنين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن أحدهما جروحه خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم سقط صاروخان على الأقل على بلدة مارجليوت الشمالية دون أن يسفرا عن أية إصابات.

وفي المقابل، تجدد القصف الإسرائيلي، على عدد من البلدات في جنوب لبنان، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات مروحين، ورامية، وعيتا الشعب.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الضهيرة، والناقورة، وعيتا الشعب، والجبين، ويارين، ووادي بيت ليف.