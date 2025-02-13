حماس: أكدنا ضرورة البدء الفوري بمحادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن مباحثات وفد الحركة مع الأشقاء الوسطاء بالقيادتين المصرية والقطرية؛ تناولت بشكل واضح ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، وبخاصة البروتوكول الإنساني وما يتضمنه من السماح بإدخال الخيام والمنازل المتنقلة والوقود والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض.

وأضاف خلال تصريحات لشبكة «الجزيرة» الإخبارية، مساء الخميس، أن جزءًا كبيرًا من المساعدات الإنسانية يصطف اليوم لدخول قطاع غزة؛ لكن تم تأخيرها بسبب مماطلة الاحتلال، مؤكدا أن «أي مماطلة أو تسويف أو محاولة تعطيل بنود الاتفاق مرفوضة تمامًا».

وشدد على التزام حركة حماس بجميع التزاماتها التي نفذتها خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى استئناف الحركة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ضوء الاتصالات الجارية، طالما التزم الاحتلال بالسماح بدخول هذه المواد خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الحركة أكدت «ضرورة البدء الفوري بالمحادثات لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق»، محذرًا من «محاولات الاحتلال إحراق الوقت وتقليص المدة المتبقية قبل بدء المفاوضات من خلال الضغط ميدانيا وسياسيًا، وهذا أمر غير مقبول».