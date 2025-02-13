بيربوك تطالب واشنطن بإشراك أوروبا في المحادثات المزمعة مع روسيا بشأن أوكرانيا

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الولايات المتحدة بعبارات واضحة بإشراك أوروبا في المحادثات المزمع إجراؤها مع روسيا حول إحلال السلام في أوكرانيا.

جاءت هذه التصريحات للوزيرة الألمانية في العاصمة الفرنسية باريس حيث تشارك اليوم الخميس في اجتماع دولي لتنسيق الجهود لدعم عملية الانتقال السلمي في سوريا.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر :" لا يمكن أن يكون هناك سلام أوروبي حقيقي إذا لم يضمن أمن جميع الأوروبيين. لذلك، فإننا لسنا بحاجة إلى الحديث عن السلام إذا لم يكن الأوروبيون جزءًا منه".

وحذرت بيربوك من أن مناطق أخرى في العالم تراقب الموقف أيضًا، لترى " هل يمكن ببساطة لطرفٍ بمفرده أن يفرض مصالحه بالقوة، من خلال الانتهاك الصارح للقانون الدولي؟"، منوهة إلى أنه إذا كان هذا هو نتيجة الاتفاق، فإنه لن يكون في مصلحة أوروبا أو الولايات المتحدة.

وأضافت بيربوك: "لذلك، من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نوضح ذلك بشكل دقيق لشركائنا الأمريكيين، وأن كل هذا يُراقب في جميع أنحاء العالم، وأنه من مصلحة الولايات المتحدة نفسها أن توضح أنه يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة، وأن الاتفاق لن يدوم ثلاثة أيام فقط، بل سيضمن أمنًا دائمًا للذات وللآخرين."

وقالت بيربوك إن المهم الآن هو إجراء محادثات مكثفة مع الأمريكيين وإيضاح "أننا كأوروبيين نتحمل بالطبع مسؤولية عن سلامنا المشترك هنا." وشددت بيربوك على أن الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا، بل يتعلق أيضًا بدول مثل مولدوفا، مشيرة إلى أن روسيا حاولت "إخضاع هذا البلد بأساليب أخرى."

يذكر أنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا، قد تشهد الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي تقدمًا إذ إنه قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمتين هاتفيتين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ومع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يعقب ذلك قريبًا اجتماع شخصي بين الرئيسين الأمريكي والروسي في السعودية.