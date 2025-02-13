الأمين العام للناتو يرد بحذر بشأن مسار ترامب فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا

رد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بحذر اليوم الخميس على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مفاوضات مقررة مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال روته، على هامش اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل: "سوف نرى كيف سيتطور الأمر من الآن فصاعدا".

وأضاف أن الأمر المهم بالنسبة لأوكرانيا هو أن تكون مشاركة بصورة وثيقة في كل ما يتم تقريره بشأن أوكرانيا.

وأكد روته، الحاجة لضمان أن أوكرانيا "في أفضل وضع ممكن".

وتابع روته: "من المهم عند التوصل لاتفاق سلام أن يكون اتفاقا دائما، وأن يعلن بوتين أن هذه هي النهاية، وأنه لا يمكنه أن يحاول مجددا مطلقا الاستيلاء على قطعة من أوكرانيا".

وأوضح: "هذا يجب أن يكون جزءا من تلك المفاوضات، ولا شك أن ذلك الأمر يدور في عقل الرئيس ترامب والفريق الأمريكي"، مشيرا إلى أن الحلفاء سوف يعملون بتنسيق وثيق.

وأشار روته، إلى فشل اتفاقية مينسك التي تم التوصل إليها بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وقال: "لقد اعتقدنا أن الاتفاقية ستدوم. ولكن ذلك لم يحدث.. استمر بوتين ببساطة في محاولة السيطرة على أجزاء من أوكرانيا".

وأضاف: "لا يمكن أن ندع ذلك يحدث مجددا أبدا".

وكان ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه سيلتقي ببوتين للسعي للتوصل لحل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.