ارتفاع عدد محطات طاقة الفحم الجديدة في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات

أشار تقرير صادر اليوم الخميس عن اثنتين من منظمات الطاقة النظيفة بدء قطاع الطاقة الصيني بناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم بقدرة إجمالي تبلغ حوالي 100 جيجاوات في العام الماضي، وهو أكبر رقم لهذه المحطات خلال حوالي 10 سنوات.

وأضاف التقرير أن التطورات تثير المخاوف بشأن قدرة الصين على تحقيق أهدافها بالنسبة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتهدد بتراجع وتيرة توسعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين والتي تتوسع بسرعة أكبر من توسعاتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

يذكر أن التقرير اعتمد على المراجعة نصف السنوية لمشروعات الفحم في الصين من جانب كل من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الأوروبي ومركز جلوبال إنيرجي مونيتور الموجود في الولايات المتحدة.

وبحسب قاعدة بيانات محطات طاقة الفحم في العالم الخاصة بمركز جلوبال إنيرجي مونيتور بدأت الصين خلال العام الحالي بناء محطات طاقة فحم بقدرة 5ر94 جيجاوات وهو ما يزيد عن مشروعات أي عام آخر منذ 2015.

وأضاف التقرير أن الصين استأنفت العمل في مشروعات محطات طاقة فحم مؤجلة بقدرة 3ر3 جيجاوات.

وتابع التقرير أن العدد الكبير للمحطات الجديدة سيدخل مرحلة التشغيل خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة وهو ما يدعم دور الفحم في منظومة إنتاج الطاقة بالصين.

وهناك خوف من أن طاقة الفحم ستحل محل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأشار التقرير إلى أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي سجلت استمرار ارتفاع إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري، في حين تراجع إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشدة.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينج أعلن في 2020 عن هدفين جديدين للمناخ، الأول هو وصول الانبعاثات الكربونية إلى ذروتها بحلول 2030، مع الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060.

ويقول المحللون إنه يمكن الوصول إلى هدف ذروة الانبعاثات في 2030، لكن التحدي التالي سيكون بدء خفض هذه الانبعاثات.