نقل 10 أشخاص إلى المستشفى جراء حريق ضخم في مصنع أزياء في ريو دي جانيرو

اندلع حريق، يوم الأربعاء، في مصنع بمدينة ريو دي جانيرو يُنتج الأزياء الخاصة بكرنفال المدينة الشهير، مما أدى إلى نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، وفقا لبيان صادر عن إدارة الصحة بولاية ريو، مما ألقى بظلاله على الاستعدادات لأحد أكبر العروض في العالم.

وتم نقل الضحايا على وجه السرعة في سيارات الإسعاف وأدخلوا إلى المستشفى بسبب تعرضهم لحروق في مجرى الهواء بعد استنشاقهم الدخان السام. وأوضحت إدارة الصحة أن ثمانية منهم في حالة خطيرة، بينما استقرت حالة اثنين آخرين.

وأفادت فرقة الإطفاء العسكرية في ريو، في بيان، بأن حوالي 90 من رجال الإطفاء كافحوا الحريق وتمكنوا من إنقاذ 21 شخصا.

كما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ العمال الذين كانوا عالقين في الطابق العلوي عن طريق قطع النوافذ الفولاذية ووضع سلم لمساعدتهم على النزول. وأظهرت مقاطع فيديو لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) العمال وهم ينزلون بينما يتصاعد الدخان الأسود من المبنى.

وأغلقت هيئة الدفاع المدني في الولاية المصنع والمبنى المجاور له بالكامل، بسبب الأضرار التي لحقت بهما واحتمال انهيارهما، وفقًا لما أعلنه عمدة ريو، إدواردو بايس، على منصة إكس.