وزراء دفاع الناتو يناقشون الإنفاق الدفاعي والحرب في أوكرانيا

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يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قدرات قطاع الدفاع والحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط على الحلفاء الأوروبيين لزيادة إنفاقهم الدفاعي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالما انتقد ما وصفه بالإنفاق الدفاعي المنخفض في بعض دول الناتو، وناشد الدول الحلفاء زيادة الإنفاق إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي- أي اكثر من ضعف الهدف الحالي.

وقال الأمين العام للحلف مارك روته إنه يهدف لإقرار هدف جديد " شمال3%".

ومن المقرر أن ينضم وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف لوزراء الناتو لإطلاعهم على الوضع في أرض المعركة.