الموافقة على لجنة أممية لبحث تأثير الذكاء الاصطناعي رغم اعتراض أمريكا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الخميس لصالح الموافقة على تشكيل لجنة علمية عالمية تضم 40 عضوا لدراسة آثار ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وسط اعتراض قوي من جانب الولايات المتحدة.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أسس اللجنة، هذا الاعتماد بأنه "خطوة تأسيسية نحو فهم علمي عالمي للذكاء الاصطناعي".

وقال: "في عالم يتسارع فيه الذكاء الاصطناعي، ستوفر هذه اللجنة ما كان مفقودا - وهو رؤية علمية مستقلة ودقيقة تمكن جميع الدول الأعضاء، بغض النظر عن قدراتها التكنولوجية، من المشاركة على قدم المساواة".

وقد وصفها جوتيريش بأنها أول هيئة علمية عالمية مستقلة تماما مكرسة لسد فجوة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقييم آثاره الاقتصادية والاجتماعية في العالم الحقيقي.

وكانت نتيجة التصويت في الجمعية المكونة من 193 عضوا هي 117 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين، حيث صوتت الولايات المتحدة وباراجواي بـ "لا"، بينما امتنعت تونس وأوكرانيا عن التصويت. وصوت حلفاء أمريكا في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى لصالح القرار إلى جانب روسيا والصين والعديد من الدول النامية.

ووصفت مستشارة البعثة الأمريكية، لورين لوفليس، اللجنة بأنها "تجاوز كبير لتفويض الأمم المتحدة واختصاصها"، وقالت إن "حوكمة الذكاء الاصطناعي ليست مسألة تمليها الأمم المتحدة".

وأضافت أنه بصفتها الدولة الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن الولايات المتحدة عازمة على بذل كل ما في وسعها لتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي وبناء بنيته التحتية، وأن إدارة ترامب ستدعم "الدول ذات التفكير المماثل التي تعمل معا لتشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع قيمنا المشتركة".

وقالت لوفليس: "لن نتنازل عن سلطة الذكاء الاصطناعي لهيئات دولية قد تتأثر بأنظمة استبدادية تسعى لفرض رؤيتها لمجتمعات المراقبة الخاضعة للسيطرة"، مضيفة أن إدارة ترامب قلقة بشأن "الطريقة غير الشفافة" التي تم بها اختيار اللجنة.

وقال جوتيريش إن الأعضاء الأربعين تم اختيارهم من بين أكثر من 2600 مرشح بعد مراجعة مستقلة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيا الرقمية والناشئة، واليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة). وسوف يخدمون لولاية مدتها ثلاث سنوات.