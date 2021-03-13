الأردن تستقبل الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا

أعلنت الأردن عن وصول الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تحتوي على 144 ألف جرعة عبر مرفق "كوفاكس" العالمي، الذي يعمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي لتحقيق التوزيع العادل للقاحات كوفيد - 1، ويضم 190 دولة يزيد عدد سكانها على 7 مليارات إنسان ويضمن الوصول العادل والمتساوي إلى لقاحات (كوفيد-19) المزودة والتي تنقلها عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن هذه الشحنة تأتي في الوقت المناسب لدعم جهود تسريع عملية التطعيم الوطنية ضد "كوفيد-19" ولمواصلة تقديم لقاحات كورونا للفئات السكانية الأكثر ضعفا.

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو، إن الاتحاد الأوروبي يقود الجهود الدولية لضمان المساواة في اللقاحات وإيصالها إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من خلال مساهمته البالغة 2.2 مليار يورو لضمان حصول جميع شركائنا على لقاحات آمنة وفعالة.

فيما قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة ماريا كريستينا بروفيلي "إن لقاح كوفيد-19 يشكل أداة رئيسية في السيطرة على الجائحة".

وأكدت أن المنظمة تقدم الدعم الكامل لوزارة الصحة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عملية التطعيم الوطنية.

ولفتت ممثلة اليونيسيف في الأردن تانيا شابويزات إلى أنه بعد مرور عام على إعلان كوفيد-19 كجائحة، تجلب كل عملية تسليم لقاحات الأمل في التعافي وتقربنا خطوة واحدة من عودة الحياة الطبيعية لملايين الأطفال في الأردن.

وشددت على أن اليونيسيف تفخر بدعمها لوزارة الصحة ليكون الاردن جزءً من هذا التوزيع العالمي العادل للقاحات.

وقدم الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 8 ملايين يورو لدعم شراء وزارة الصحة الأردنية للقاحات كوفيد-19 من خلال مرفق كوفاكس عبر برنامج الصحة الأردني للاجئين السوريين والأردنيين الأكثر ضعفا، الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية بتمويل من صندوق مدد.

ومن المتوقع وصول شحنة ثانية من لقاحات كوفيد - 19 من مرفق كوفاكس إلى الأردن خلال أبريل المقبل.