عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد تجمع الآلاف من سكان خيرسون في ميدان الحرية، اليوم الأحد، احتجاجا على العدوان الروسي على أوكرانيا.



وبحسب وكالة الانباء الأوكرانية، مساء الأحد، ردد أهالي «خيرسون» شعارات تقليدية للتعبير عن تأييدهم لأوكرانيا، ورفعوا الأعلام الأوكرانية، وملصقات مناهضة للغزو الروسي.



وفي وقت سابق، بدأ مكتب المدعي العام الإقليمي في خيرسون، تحقيقًا بشأن التعدي الروسي على وحدة أراضي أوكرانيا.



وتعتزم القوات الروسية إجراء «استفتاء»، على جزء من أراضي خيرسون الخاضعة لسيادة أوكرانيا، تمامًا كما فعلت في أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك قبل ثماني سنوات.



ووافق نواب المجلس الإقليمي الأوكراني في اجتماع طارئ على أن الأمر مرفوض، مؤكدين أن خيرسون لا تزال جزءًا من أوكرانيا.



وقال رئيس بلدية خيرسون إيهور كوليخاييف، في تعليقه على تقارير عن خطط روسيا لإجراء استفتاء في 13 مارس، إن نواب خيرسون لن يعترفوا أبدًا بمحاولات إقامة «جمهورية شعبية» في المنطقة.





