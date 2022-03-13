 المركز الدولي لحفظ السلام والأمن قرب مدينة لفيف الأوكرانية يتعرض لقصف روسي - بوابة الشروق
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المركز الدولي لحفظ السلام والأمن قرب مدينة لفيف الأوكرانية يتعرض لقصف روسي

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 9:25 ص

أفاد المكتب الصحفي للحكومة الإقليمية في مدينة "لفيف" الأوكرانية، بأن المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، الواقع بالقرب من المدينة، قد تعرض لقصف روسي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن هذا المركز هو قاعدة عسكرية ضخمة تضم مركزا لتدريب الجنود في الغالب لبعثات حفظ السلام، وقالت الحكومة الإقليمية "إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد أطلقت روسيا 8 صواريخ بالقرب من مدينة "لفيف"، ويبحث المسئولون ما إذا كان هناك ضحايا.

وقد سمع دوي انفجارات متعددة قبل وقت قصير من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لأوكرانيا بالقرب من المدينة، وفقا لفريق تابع لشبكة (سي إن إن) على الأرض.

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