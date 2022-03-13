روسيا تعلن سيطرتها على أجزاء من مدينة سيفردونيتسك شرق أوكرانيا

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أعلنت موسكو أن مقاتلين، من الانفصاليين الموالين لروسيا ، بشرق أوكرانيا استولوا على أجزاء من مدينة "سيفردونيتسك".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف قوله "حاصرت وحدات جمهورية لوهانسك الشعبية، الأجزاء الشرقية والجنوبية من المدينة".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن هجوما روسيا بات وشيكا، بالمدينة الواقعة في منطقة "لوهانسك".

وذكرت مصادر روسية أيضا أن القوات الروسية تواصل مهاجمة مدينة "بوباسنا" بالقرب من لوهانسك وأن انفصاليين احتلوا الأجزاء الشمالية من المدينة.