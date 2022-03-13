أوكرانيا: وحدات روسية تحاول اقتحام ماريوبول

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أفادت مصادر أوكرانية، بأن وحدات روسية تواصل محاولاتها لاقتحام مدينة ماريوبول.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقرير على موقع فيسبوك، أن الانفصاليين الموالين لروسيا تقدموا إلى الأطراف الشرقية للمدينة، بدعم من القوات الروسية.

وأضافت الهيئة، أن هناك هجوما روسيا وشيكا أيضا على مدينة سيفيرودونيتسك، التي يقدر عدد سكانها بـ 100 ألف نسمة، في منطقة لوهانسك.

وبيّن تقرير الهيئة، أن القوات الروسية في جنوب البلاد تواصل محاولاتها لشن هجوم على مدينة "كريفي ريه" الصناعية الكبيرة ومسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح التقرير أن القوات الروسية تبحث عن نقاط ضعف في الدفاعات الأوكرانية وتعمل على حشد القوات للعملية.

جدير بالذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه التفاصيل بشكل مستقل.