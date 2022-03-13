أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة الصفاقسي التونسي التي ستقام اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

تشكيل بيراميدز أمام الصفاقسي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - حسين السيد - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: «مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف».

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.