 السعيد بديلا.. رمضان صبحي ولاكاي يقودان هجوم بيراميدز أمام الصفاقسي - بوابة الشروق
الأحد 13 مارس 2022 8:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

السعيد بديلا.. رمضان صبحي ولاكاي يقودان هجوم بيراميدز أمام الصفاقسي

محمد جلال
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 8:20 م | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 8:21 م

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة الصفاقسي التونسي التي ستقام اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

تشكيل بيراميدز أمام الصفاقسي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - حسين السيد - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: «مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف».

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك