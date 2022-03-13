أوكرانيا: مقتل 9 جراء قصف روسي على ميكولايف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف، فيتالي كيم، مساء الأحد، عن مقتل تسعة أشخاص في قصف روسي على المدينة الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأوكرانية، مساء الأحد، كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف، عبر قناته الرسمية بموقع التواصل «تليجرام»: «قتل تسعة أشخاص في قصف روسي لهؤلاء الأوغاد على ميكولايف».

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، وهو ما أكده نظيره الأوكراني، أمس السبت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو.

وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي فقد نحو 12 ألف عنصر، من جهتها، أعلنت روسيا في 2 مارس أن 498 من جنودها قُتلوا وهي الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.

وقُتل ما لا يقل عن 579 مدنيا، بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك.

وفرّ زهاء 2.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي نازح داخليا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.