تضرر نحو 100 ألف شخص بالفلبين بعد تسرب لزيت وقود من ناقلة غارقة

تضرر نحو 100 ألف شخص في مقاطعة بالفلبين، بسبب فقدهم لسبل عيشهم، وتعرضهم لمخاطر صحية وتداعيات أخرى ناتجة عن حدوث تسرب لزيت الوقود من ناقلة غرقت قبل نحو أسبوعين، بحسب ما قاله حاكم إقليمي، اليوم الإثنين.

ويأتي التسرب من الناقلة "إم تي برينسيس إمبريس"، التي كانت تحمل على متنها 800 ألف لتر من زيت الوقود الصناعي، عندما غرقت في الأول من مارس الجاري قبالة إقليم أورينتال ميندورو، الواقع على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقال حاكم الإقليم، هوميرليتو دولور، إن الناقلة ما زالت تسرب، وإن مالك السفينة المنكوبة يعمل على إرسال مركبة تعمل عن بعد لوقف التسرب.

وأوضح أن "الأضرار التي لحقت بالإقليم جسيمة للغاية، لا سيما لـ (بلدة) بولا، حيث وصل تسرب الزيت إلى سواحل جميع القرى.. ويعتبر الصيادون وعائلاتهم وبائعي الأسماك وأدوات الصيد هم الأكثر تضررا".

وأضاف أن "الأضرار التي لحقت بحياتنا البحرية وبالموارد البحرية، كبيرة جدا أيضا... فقد نفق الكثير من الأسماك، كما تضررت أعشاب البحر والشعاب المرجانية وأشجار المنجروف."

وقال دولور إن هناك أضرارا لحقت بما لا يقل عن 19 ألفا و956 أسرة، أو أكثر من 99 ألف شخص، بينما أبلغ 122 شخصا على الأقل بأنهم أصيبوا بأمراض في الجهاز التنفسي، وغثيان وقيء وإسهال بسبب تسرب الزيت.