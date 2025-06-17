الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقر الموساد في تل أبيب

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الثلاثاء، استهداف مقر «الموساد» الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال في بيان، نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية، إن مقاتلات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، استهدفت المقر في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

وذكر أن «العملية النوعية استهدفت كذلك مركز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، على الرغم من وجود أنظمة دفاعية فائقة التطور».

سپاه: امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه علی‌رغم وجود سامانه‌های فوق‌پیشرفتۀ پدافندی مرکز اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونی موسوم به آمان و مرکز طراحی عملیات ترور و شرارت‌های رژیم صهیونیستی (موساد) را در تل‌آویو مورد اصابت قرار داد و این مرکز هم‌اکنون در آتش می‌سوزد. https://t.co/eGiK7hslKH — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 17, 2025

وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري الإيراني إن «موجة جديدة من الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس، انطلقت وكانت أشد قوة وسحقاً من سابقاتها».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الثلاثاء، جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني بشأن تطورات عملية «الوعد الصادق 3».

وأضاف البيان: «لقد أدّت الابتكارات والقدرات المستخدمة في هذه العملية، رغم الدعم الشامل الذي يتلقاه العدو من أمريكا والقوى الغربية، وامتلاكه لأحدث التقنيات الدفاعية وأكثرها تطورًا، إلى إصابة الصواريخ لأهدافها بدقة وفعالية قصوى داخل الأراضي المحتلة».

وأكد استمرار «العمليات المؤثرة والدقيقة والأشدّ سحقاً ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع حتى القضاء التام عليه»، بحسب ما ورد في البيان.