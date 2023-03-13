سيد معوض يكشف عن خوض نجله معايشة في نادي نوردشيلاند الدنماركي

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نجله عمر، خاض فترة معايشة لمدة أسبوع في نادي نوردشيلاند الدنماركي، بصحبة زميله في الفريق الأحمر مواليد 2006 أحمد محمد عابدين، وعاد اللاعبان إلى القاهرة.

وقال معوض في تصريحات عبر قناة Etc: "عمر وعابدين خضعوا لفترة معايشة بعد موافقة الأهلي، وأرى أن هذا الأمر هام جدا من أجل تطوير اللاعبين والاستفادة منهم بالاحتراف بشكل سريع".

وأضاف: "اللاعبين المصريين مستواهم متراجع للغاية، هناك أحد "الاسكاوتنج" من نادي اوروبي كبير، شاهد عدة مباريات للأندية والمنتخبات المصرية، ولم يعجبه لاعبين كبار، بل أثنى فقط على لاعبين من الأهلي وزد في مراحل الناشئين والشباب".