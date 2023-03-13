اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يعتزم افتتاح مكتب إخباري في فلسطين

بحث رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، مع المشرف العام على الإعلام الرسمي بفلسطين الوزير أحمد عساف الإجراءات الخاصة بالاتفاق على افتتاح مكتب للاتحاد في دولة فلسطين عقب شهر رمضان المعظم، وسيكون المكتب إخباريا لدعم وتعزيز القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء الذي تم في القاهرة تناول أيضًا مناقشة تنفيذ عدد من الدورات المتخصصة والمتقدمة في مجال التصوير والإخراج والإضاءة في مجالات السينما والدراما لتأهيل الكوادر الفنية والإعلامية الفلسطينية.

وأعرب الوزير الفلسطيني عن ترحيبه بافتتاح مكتب لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي بفلسطين، مؤكدا على دعمه لتوفير الخدمات اللوجستية لمكتب الاتحاد بفلسطين للقيام بدوره على أكمل وجه.