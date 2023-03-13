ورش صناعة الحرف اليدوية ضمن فعاليات قافلة منشأة عامر بالبحيرة

استقبلت قرية منشأة عامر بمركز بدر بالبحيرة قافلة ثقافية جديدة ضمن برنامج القوافل الثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، للوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتضمنت الفعاليات التي انطلقت أمس الأحد، بمركز شباب القرية، عدة أنشطة ثقافية وفنية منها ورشة رسم وتلوين لتعليم الأطفال أساسيات الرسم وتدريبهم على رسم التابلوهات مع محمود نوار، بالإضافة إلى عرض أفلام سينما متنوعة، وعرض فيلم وثائقي عن دور قصور الثقافة وعن تراث الحرف البيئية، بجانب ندوة بعنوان "عظماء من مصر" تناولت شخصيات وسير أعلام مصرية منها "طه حسين، د.مجدي يعقوب، د.عبد الوهاب المسيري، ألقتها رشا زايد عرفت خلالها الأطفال على الشخصيات وضرورة التعلم منهم والدروس المستفادة ودراسة كيفية نجاحهم في حياتهم العملية.

وعقدت ندوة "الإنترنت بين السلبيات والإيجابيات" والتعامل الأمثل مع وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها وتجنب السلبيات في استخدامها، أعقبها فقرة اكتشاف مواهب ومسابقة ثقافية وترفيهية وتوزيع مجلات قطر الندي.

كما تم تنفيذ بوكيه ورد من الفوم والكانسون والجوخ بمناسبة الاحتفال بعيد الأم مع ياسمين مجدي، وأقيمت ورشة عمل جلد صناعي عمل جراب ومحفظة استخدم فيها جلد صناعي ومسدس شمع وإكسسوار أماني صقر، وورشة عمل طريقة عمل شنطة بالفوم والكانسون لشيرين سامي لتعليم الأطفال كيفية عمل أشكال فنية مختلفة.

وشهدت القافلة مسرح عرائس وفقرة اكتشاف مواهب وفقرة ترفيهية تفاعلية مع الأطفال بمشاركة أماني صقر، وشرين سامي تحدثا خلالها عن حب الوطن والانتماء إليه والحفاظ على قيم المجتمع المصري.

وفي الختام قدم عرض فني لفرقة طلائع البحيرة للفنون الشعبية تدريب سعيد فتحي، وقدمت الفرقة باقة متنوعة من الفقرات الفنية منها: "الحجالة، الفلاحة، التنورة، وتم تكريم أوائل الطلبة بحضور قيادات من مركز بدر".

جدير بالذكر أن برنامج القوافل الثقافية والفنية، ينظمه فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، ويأتي ضمن فعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وينفذ بقرى محافظة البحيرة ومراكزها حتى غدا الثلاثاء 14 مارس.