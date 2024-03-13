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بامبو: الفوز على الأهلي هو الأهم في الموسم ولا يحدث دائما

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 10:06 ص

أبدى كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري.

وانتصر البنك الأهلي على الأهلي بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري المصري الممتاز.

وقال بامبو في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على أهم 3 نقاط في الدوري وكنا في حاجة لها".

وأضاف: "كنا نعاني من سوء توفيق غير طبيعي في المباريات الماضية، لكن تمكنا من الفوز على أفضل فريق في إفريقيا وتسجيل 4 أهداف في شباكه وهذا لا يحدث دائمًا".

وأكمل كريم بامبو: "نبذل الكثير من الجهد منذ بداية الموسم وتعرضنا للظلم في بعض الأوقات وأبارك للاعبين وللجهاز الفني ومجلس الإدارة".

وأتم: "مباريات ضد الأهلي والزمالك والإسماعيلي لا تحتاج إلى تحفيز من قبل المدير الفني، لكن بغض النظر عن تعليمات المدرب فاللاعبين يخرجون أفضل ما بداخلهم بسبب التغطية عليهم تكون أكثر".


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