بامبو: الفوز على الأهلي هو الأهم في الموسم ولا يحدث دائما

أبدى كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري.
وانتصر البنك الأهلي على الأهلي بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري المصري الممتاز.
وقال بامبو في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على أهم 3 نقاط في الدوري وكنا في حاجة لها".
وأضاف: "كنا نعاني من سوء توفيق غير طبيعي في المباريات الماضية، لكن تمكنا من الفوز على أفضل فريق في إفريقيا وتسجيل 4 أهداف في شباكه وهذا لا يحدث دائمًا".
وأكمل كريم بامبو: "نبذل الكثير من الجهد منذ بداية الموسم وتعرضنا للظلم في بعض الأوقات وأبارك للاعبين وللجهاز الفني ومجلس الإدارة".
وأتم: "مباريات ضد الأهلي والزمالك والإسماعيلي لا تحتاج إلى تحفيز من قبل المدير الفني، لكن بغض النظر عن تعليمات المدرب فاللاعبين يخرجون أفضل ما بداخلهم بسبب التغطية عليهم تكون أكثر".