مديرية الطب البيطري بالشرقية تنظم قافلة مجانية لفحص وعلاج رؤوس الماشية في قرية مباشر

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية نظمت قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية مباشر التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك فى إطار القوافل الطبية البيطرية الشاملة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، في بيان اليوم، أن القافلة جاءت بحضور مديري إدارات رعاية الحيوان والإرشاد بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة الإبراهيمية البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ومدير و أطباء وحدة مباشر البيطرية، وكبار المربين بالقرية، بمشاركة أطباء من معهد بحوث صحة الحيوان.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن القافلة تم خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين، حيث تم فحص وعلاج 265 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و180 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، فضلًا عن إجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ 295 رأس ماشية وأغنام ودواب و105 رؤوس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، فيما تم رش 400 رأس ماشية وأغنام ودواب لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 150 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وجراحة لـ 10 رؤوس ماشية، وذلك بالمجان.

وأكد مدير المديرية، على أنه تم عقد ندوات وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس)، بالإضافة إلى مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.