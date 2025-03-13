قوات الأمن السوري: العثور على أسلحة وذخائر بريف القرداحة في اللاذقية

ضبطت قوات الأمن السوري، الخميس، كميات من الأسلحة والذخائر بريف القرداحة في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد.

جاء ذلك وفق ما أوردته وزارة الداخلية السورية، في بيان، على قناتها الرسمية بمنصة "تليجرام".

وقال البيان، إن "إدارة الأمن العام عثرت على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة، بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أن ذلك يأتي في خطوة "تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي 6 مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل.