حملة ليلية مكبرة بالدقهلية لملاحقة التكاتك المزعجة وضبط الألعاب النارية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتفتيش على محال بيع الألعاب النارية المحظور تداولها، بالإضافة إلى حملة لمصادرة سماعات الصوت من التكاتك التي تسبب إزعاجًا للمواطنين، ورفع الإشغالات بحي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات مستمرة حفاظًا على سلامة المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتيسير حركة المرور في الشوارع.

ووجّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة محال بيع الألعاب النارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة الإشغالات بشكل مستمر.

وشدد المحافظ على أن مستوى النظافة وحالة الإشغالات من أهم معايير تقييم الأداء، مؤكدًا متابعته الشخصية لمستوى الخدمات المقدمة في الشوارع.

وفي هذا الإطار، أشرف محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة، على حملة ليلية لمصادرة سماعات الصوت من التكاتك ورفع الإشغالات، بقيادة نائبه محمد حسن مجد، حيث شملت الحملة شوارع عزبة الشال، الدراسات، الإمام محمد عبده، عبده معروف، الأتوبيس الجديد، عبد السلام عارف، وقناة السويس.

وتم رفع جميع الإشغالات وتسهيل حركة المرور وفتح الشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتنبيه بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.