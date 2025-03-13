حركة النقد المسرحي في مصر إلى أين؟ في العدد الجديد لجريدة مسرحنا

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (915) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

تستهل مواد العدد الصادر بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بقسم "المتابعات والأخبار"، وخبر عن انطلاق النسخة التاسعة من "هل هلالك" بساحة الأوبرا، ويكتب حسن عبد الهادي عن عرض "قص ولزق" الذي قُدم على مسرح الرواد، ونتابع أيضا تفاصيل انطلاق جوار: برنامج أبعد من المسرح.

وتكتب همت مصطفى عن العروض المختارة بمهرجان الفضاءات المتعددة بمسرح نهاد صليحة، وتسرد تفاصيل الورش التدريبية المصاحبة للمهرجان الدولي لشباب الجنوب.

وتلتقي رنا رأفت مع المخرج محسن رزق وفريق عرض "الملك وأنا" المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك على مسرح البالون، فيما تقدم تغريد حسن تفاصيل عرض "جسور" عقب تقديمه بالمركز الثقافي الفرنسي، وذلك من خلال لقاء مع المخرج أحمد رجائي وصناع العمل المسرحي.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تجري سامية سيد استطلاعا للرأي مع عدد من المتخصصين بعنوان "حركة النقد المسرحي في مصر.. إلى أين؟"، وتجري صوفيا إسماعيل حوارا مع المخرج محمد الشافعي بعد تقديمه عرض "بلاي" على مسرح الغد.

وفي قسم "رؤى" يكتب محمد خالد "بلاي.. كوميديا ديلارتي بواقع مصري"، ويكتب أحمد الشريف "بلاي.. الحائر بين الطموح الشكلي والتفكك الدرامي"، ونقرأ لناصر العزبي "مهرجان شباب الجنوب مساحة مضاءة على خريطة المهرجانات".

وفي قسم"نوافذ" يترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من مقال "مغامرات مسرح ما بعد الدراما في عصر الفن الحديث"، وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء الحادي عشر من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "من أسرار نجيب محفوظ المسرحية".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي عن هيئة قصور الثقافة، وتضم هيئة التحرير، الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، تصوير مدحت صبري، تصحيح لغوي محمود رضوان، والإخراج الفني وليد يوسف.