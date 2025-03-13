شاربلس وتيبو يقودان قائمة منتخب مصر للشباب في دورة قطر الودية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب (تحت 20 عامًا) قائمة الفريق التي ستخوض دورة قطر الدولية الودية خلال الأيام القادمة.

وشهدت قائمة منتخب مصر للشباب تواجد عدد من اللاعبين البارزين، مثل أحمد عابدين، ويوسف سيد عبد الحفيظ، وعمر خضر، وسوني شاربلس، وتيبو جابريال.

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي

خط الدفاع: أحمد عابدين - يوسف سيد عبد الحفيظ - محمد سمير - إبراهيم عادل - عبد الله بوستنجي - محمد جمال - عبد العزيز سعيد - بلال موسى - سيف عصام - معاذ عطية - محمود لبيب - مؤمن شريف - مهاب سامي

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سوني شاربلس - عمر عبد المجيد - تيبو غابريال - عمرو خالد - محمد عبد الله - عمرو أسامة - أحمد أبو الفتح - يوسف شلبي- محمد أشرف - محمد عبد الناصر - عمر خضر.

خط الهجوم: أدهم علاء - كريم سعيد - مهند محمد - محمد أحمد - راغب عبد الهادي.

ويخوض منتخب مصر للشباب معسكرًا مغلقًا في مركز المنتخبات الوطنية بدايةً من غدًا الخميس، قبل السفر إلى العاصمة القطرية، الدوحة، يوم الأحد القادم.