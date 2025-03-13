صلاح: متحمس لمواجهة نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

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أبدى محمد صلاح، نجم ليفربول، حماسته الشديدة لمواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية «كأس كاراباو».

يلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الرابطة.

قال محمد صلاح في تصريحات عبر الحساب الرسمي لكأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" إنها ليست مجرد مباراة عادية، من الرائع اللعب في النهائي والفوز بالألقاب".

أضاف صلاح:" إدراك أهمية الفوز أمر لا مفر منه".

أتم صلاح:" أشرع بالحماس قبل هذه المباريات الكبيرة".

وكان محمد صلاح رفقة ليفربول قد ودعا دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء المباراتين بنتيجة 1-1.

ويعول صلاح وليفربول على التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية من أجل مصالحة جماهير الريدز الحزينة على الخروج من دوري الأبطال، إلى جانب اكتساب معنويات كبيرة من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي.