محافظ القليوبية يكرّم 500 من حفظة القرآن في طوخ

كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، 500 من حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي أُقيمت بقرى طوخ، برعاية النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها، بينهم أكثر من 40 من ذوي الهمم و25 من أصحاب الأصوات الحسنة، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم بساحة جمعية تنمية المجتمع المحلي بترسا.

شارك في المسابقة 6200 متسابق من 70 قرية تابعة لطوخ وقها، وأشرف عليها 50 من مشايخ الأوقاف، حيث أُجريت التصفيات على مدار أربعة أسابيع على مستوى الوحدات المحلية.

حضر الحفل اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، والشيخ ياسر غياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وسعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة، والمستشار مسعد عبد المقصود، أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

أسفرت التصفيات النهائية عن فوز 500 متسابق، بينهم 91 حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، و74 في مستوى ثلاثة أرباع القرآن، و126 في نصف القرآن، و136 في ربع القرآن، و8 في علم القرآن، و49 من ذوي الهمم، و8 في الحديث الشريف، و4 في ترجمان القرآن، و25 من أصحاب الأصوات الحسنة.

أكد محافظ القليوبية دعم المحافظة ورعايتها لمثل هذه المسابقات، مشيدًا بدور الأسر في تشجيع أبنائهم على الحفظ، ومثمنًا جهود القائمين على تنظيم المسابقة، كما دعا الطلاب إلى التدبر في معاني القرآن الكريم والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة.

وهنأ المحافظ الفائزين في المسابقة، مثمنًا الجهد الكبير الذي يبذله الآباء والأمهات في رعاية أبنائهم وتشجيعهم على حفظ كتاب الله. كما أشاد بالجهود المبذولة من جميع المساهمين في دعم حفظة القرآن الكريم، ورعاية هذه المواهب، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد في الحفظ والمثابرة، مؤكدًا أهمية أن يقترن حفظ القرآن الكريم بتدبر معانيه، والعمل بتعاليمه السمحة، والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي يدعو إليها في العبادات والمعاملات.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المسابقة، مشيدًا بما بذلوه من جهود لإنجاحها، مشيرًا إلى أن هذه المسابقات تعزز تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفزهم على الاستمرار في التفوق، فضلًا عن دورها في نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.

كما أكد المحافظ على أهمية هذه المسابقات في تنشئة جيل واعٍ قادر على استكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا من كل سوء، وأوضح أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب، وتدفعهم إلى حفظ القرآن الكريم، وتكريمهم ليكونوا قدوة يُحتذى بها.

من جانبه، أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المسابقة تُنظم للعام الخامس على التوالي، وشارك فيها 6200 متسابق من قرى مركز طوخ، ضمن تسعة مستويات مختلفة، وهي: حفظ القرآن الكريم كاملًا، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن، وربع القرآن، وقراءات القرآن، ومتشابهات القرآن، وترجمان القرآن، والحديث الشريف، وأجمل الأصوات.

وأضاف أن 500 متسابق فازوا في المسابقة، من بينهم أكثر من 91 حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، بعد اجتيازهم الاختبارات على جميع المستويات. كما تم تخصيص تكريم خاص لـ49 من ذوي الهمم من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى المتميزين في التلاوة والقراءات وترجمان القرآن.

واختُتمت الاحتفالية بإجراء سحب على ثلاث رحلات عمرة، فاز بها ثلاثة من المشاركين.



