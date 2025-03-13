حماس ترحب بتراجع ترامب عن دعوات تهجير سكان غزة: ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار

رحّب المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، اليوم الخميس، بما بدا أنه تراجع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة.

ودعا قاسم الرئيس الأمريكي إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف"، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال قاسم: "في حال كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب تراجعًا عن فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحاتٌ مرحّبٌ بها، وندعو إلى استكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وجاء تصريح مسئول حماس بعدما قال ترامب، أمس الأربعاء، "لا أحد يطرد أي فلسطيني من غزة"، ردًا على سؤال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن.

كما أكّد ترامب في الوقت ذاته أن واشنطن تعمل "بجد" بالتنسيق مع إسرائيل للتوصل إلى حل للوضع في القطاع.

في السياق ذاته، أعربت مصر، اليوم الخميس، عن تقديرها لتصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "هذا الموقف يعكس تفهمًا لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية".

وكان الرئيس الأمريكي يروج، منذ 25 يناير الماضي، لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته الدولتان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.