الأمم المتحدة: حرب السودان هي أسوأ أزمة إنسانية وهناك 30 مليون شخص بحاجة لمساعدات

قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، إن الحرب الدائرة في السودان تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يربو على 30 مليون شخص إلى مساعدات في العام الجاري، من بينهم 16 مليون طفل يحاولون الحياة في ظروف مأسوية.

وأوضحت راسل لمجلس الأمن الدولي أن أطفال السودان يتحملون "معاناة وعنفا رهيبا لا يمكن تصوره"، فيما لا تلوح نهاية للصراع في الأفق المستمر منذ حوالي عامين .

ويعيش حوالي 3ر1 مليون طفل في أماكن تشهد مجاعة، ومن المتوقع أن يعاني أكثر من 770 ألف طفل من "سوء التغذية الحاد المتفاقم" العام الجاري، وسيموت العديد منهم ما لم تصلهم مساعدات.

ومنذ نشوب الصراع لقي 20 ألف شخص على الأقل حتفهم، إلا أن العدد قد يكون أعلى بكثير، وتشرد ما يربو على 14 مليون شخص.

وذكرت راسل أن 80 % من بين أكثر من 900 واقعة خطيرة ضد الأطفال التي تم تسجيلها في الشهور الستة الأخيرة من 2024 كانت أعمال قتل وتشويه، خاصة في دارفور والخرطوم وولاية الجزيرة.

وأضافت: "للأسف، نعلم أن هذه الأعداد مجرد جزء من الأعداد الحقيقية".