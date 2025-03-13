تموين البحيرة: تحرير 13 مخالفة لمخابز مخالفة في كفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة مكثفة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، تحت إشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، يفيد بتمكن طارق أبو هواش، مدير الرقابة التموينية، من ضبط، 5 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، 5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان، مخبز لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبزين لتوقفهما عن الإنتاج دون إذن.



كما قامت الحملة بالمرور على معرض "أهلاً رمضان" للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالبيع وفق الضوابط المحددة.

