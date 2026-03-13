المقاومة الإسلامية في العراق تخصص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن الجيش الأمريكي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، تخصيص مكافأة مالية تصل إلى مبلغ 150 مليون دينار عراقي لكل من يعطي معلومات استباقية عن الجيش الأمريكي في العراق.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، أن تضييق الخناق على الأمريكان في الأرض أدى إلى تقليص خياراتهم الأمنية وشمل ذلك كل التخصصات سواء كانوا في الجيش الأمريكي أم الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية والتجسسية الأخرى بالعراق والمنطقة؛ مما اضطرهم إلى اتخاذ مواقع مدنية بديلة يعتقدون أنها أكثر أمانا وعليه نعلن عن مكافأة مالية مقابل الإدلاء بمعلومات عن تلك الأهداف. وأوضح البيان، "يتم صرف المكافأة مقابل تقديم معلومات استباقية دقيقة تؤدي مباشرة إلى تنفيذ عمليات إلقاء القبض أو التحييد الميداني لمسئولين رفيعي المستوى في الجيش الأمريكي أو العناصر القيادية في وكالات الاستخبارات".

وذكر البيان، "تسلم البيانات المعلومات عبر القنوات الأمنة في المقرات التابعة لفصائل المقاومة مع ضمان السرية التامة لمصدر المعلومات وحماية هويته وفق الضوابط الأمنية ".