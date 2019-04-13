بابا الفاتيكان ينتقد إدمان الهواتف الجوالة في لقاء مع طلاب

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انتقد بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، اليوم السبت، إدمان الشباب لهواتفهم الجوالة.

جاءت تصريحات البابا فرنسيس خلال لقائه مجموعة من المراهقين الإيطاليين.

وقال فرنسيس، خلال قداس بالفاتيكان للطلاب من فيسكونتي وهي مدرسة ثانوية حكومية في وسط روما: "حرروا أنفسكم من إدمان الهواتف الجوالة من فضلكم".

وأضاف الحبر الأعظم، بحسب نسخة رسمية من عظته: "لقد سمعتم بالتأكيد عن مأساة الإدمان .. ولكن مأساة الهواتف الجوالة يكون من الصعب وصفها وتحليلها ".

وقال: "الهواتف الجوالة ذات منفعة كبيرة، إنها تقدم رائع.. ويجب استخدامها، من الجيد أن يعرف الجميع كيف يستخدمها. ولكن عندما تصبح عبدا لهاتفك الذكي، تخسر حريتك".

وحث فرنسيس الحضور على " بالا يخافوا من الصمت، ومن كونكم بمفردكم لأن هذا ليس جيدا لكم- ولكن خذ بعض الوقت لتكون بمفردك".

واشتكى بابا الفاتيكان في عام 2017 من استخدام الهواتف الجوالة خلال قداس، قائلا إنه "يشعر بالحزن للغاية" من رؤية الأشخاص يمسكون به خلال القداس الديني بما في ذلك "الكثير من القساوسة والأساقفة".