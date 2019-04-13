رئيس المجلس العسكري السوداني: تفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية

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أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم السبت إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتحديد فترة انتقالية مدتها عامين.

وقال البرهان ، في بيان صحفي اليوم: "أطلب من السودانيين استكمال مطالب الثورة معا".

وطالب البرهان السودانيين بالمساعدة في العودة للحياة الطبيعية ، مشيرا إلى أن مهام المجلس العسكري انفاذ القانون للانتقال الديمقراطي .

وحيا "الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة"، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.

كما أعلن البرهان: الغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.

وقال: "نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية".