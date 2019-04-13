رئيس المجلس العسكري السوداني: تفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم السبت إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتحديد فترة انتقالية مدتها عامين.
وقال البرهان ، في بيان صحفي اليوم: "أطلب من السودانيين استكمال مطالب الثورة معا".
وطالب البرهان السودانيين بالمساعدة في العودة للحياة الطبيعية ، مشيرا إلى أن مهام المجلس العسكري انفاذ القانون للانتقال الديمقراطي .
وحيا "الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة"، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.
كما أعلن البرهان: الغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.
وقال: "نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية".