تقرير: سفينة إسرائيلية تتعرض للهجوم بعد توعد إيران بالانتقام

تعرضت سفينة مملوكة لإسرائيل "لأضرار طفيفة" بعد اصابتها بصاروخ إيراني في بحر العرب، حسبما أفادت قناة العربية، وذلك بعد أيام من اتهام إيران لإسرائيل بمهاجمة إحدى منشآتها النووية.

ولم يحدد التقرير هوية السفينة ناقلة السيارات التي ترفع علم جزر الباهاما أو مالكها، ولكن التقرير ذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها استهداف إحدى سفن شركة راي الاسرائيلية. وقالت قناة العربية إن السفينة واصلت طريقها بعد أن أصابتها.

وتعرضت السفينة "هيليوس راي" المملوكة لشركة "راي المحدودة للشحن البحري" ومقرها تل أبيب، لانفجار في مارس الماضي والذي ألقت إسرائيل باللوم فيه على إيران، وهي نفس الشركة المالكة للسفينة "هايبريون راي" والتي تعرضت اليوم الثلاثاء لهجوم في المنطقة، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وقال متحدث باسم الشركة إن السفينة "لم تتعرض لأي أضرار وهي مستمرة بأقصى سرعة في رحلتها الأصلية"، ولم يعلق عندما سئل عما إذا كانت هناك محاولة للهجوم على السفينة.

وتبادلت إيران وإسرائيل عدة اتهامات بشن هجمات بحرية في الأشهر الأخيرة، وألقت إيران يوم أمس الاثنين باللوم على إسرائيل في هجوم على إمدادات الطاقة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، متوعدة بالانتقام.