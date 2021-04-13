بيلاروسيا تسجل 754 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، تسجيل 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 337 ألفا و635 حالة.



وأشارت وزارة الصحة البيلاروسية -وفقا لوكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، اليوم الثلاثاء- إلى أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 2373 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 327 ألفا و848 شخصا.



وأجرت بيلاروسيا على مدى يوم أمس 7705 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و570 ألفا و822 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وحتي الآن.