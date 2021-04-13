وزير يوناني: بدء الاختبار الذاتي للكشف عن كورونا للموظفين الأسبوع المقبل

أعلن وزير الدولة اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، اليوم الثلاثاء، أن العاملين في المكاتب في القطاعين العام والخاص سيكونون قادرين على بدء الاختبار الذاتي للكشف عن فيروس كورونا الأسبوع المقبل، حيث سيتم توفير حوالي 900 ألف أداة اختبار في صيدليات اليونان اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري.

وقال جيرابيتريتيس - في تصريحات متلفزة بحسب صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - "إنني أشعر أننا قريبون جدًا من الحرية، التطعيمات والاختبارات الذاتية هي أكبر أسلحتنا".

وتابع "بعد المدارس الثانوية، سيتم توسيع الاختبار الذاتي ليشمل مناطق أخرى"، موضحا أنه يتم التحدث عن فئات العاملين في القطاعين الخاص والعام مثل تجارة التجزئة والعدالة وتناول الطعام في الهواء الطلق والمعاملات المصرفية دون أن يحدد كيف سيتم تنظيم طرح الأدوات.

يُذكر أن اليونان بدأت في توزيع أدوات الاختبار الذاتي مجانًا من قبل الصيدليات على مجموعات محددة من الأشخاص في إطار نظام تنظمه منصة حكومية حيث يجب على المواطنين أيضًا الإبلاغ عن أي نتائج سلبية ويحق فقط للأشخاص الذين ينتمون إلى الفئة المعتمدة الحصول على أداتين في الأسبوع.