الولايات المتحدة تنشر 500 جندي إضافي في ألمانيا

تعتزم الولايات المتحدة نشر 500 جندي إضافي في حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء عقب لقائه نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور في برلين.



ومن المقرر أن يتمركز الجنود في منطقة فيسبادن الخريف المقبل. وقال أوستن: "هذه القوات ستعزز الردع والدفاع في أوروبا".



وذكر أوستن أنه سيُجرى إرسال الجنود إلى ألمانيا بغرض منع النزاعات، "وإذا لزم الأمر، للقتال والفوز"، موضحا أن من شأن هذا النشر، من بين أمور أخرى، تعزيز درء الهجمات السيبرانية أو خوض حرب إلكترونية في أوروبا.



وشدد أوستن على أن التمركز يجب أن يُنظر إليه أيضا على أنه التزام من قبل الولايات المتحدة تجاه حليفتها ألمانيا.



يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن الصيف الماضي عزمه سحب 12 ألفا من حوالي 35 ألف جندي أمريكي في ألمانيا كإجراء عقابي لما اعتبره نقصا في الإنفاق العسكري الألماني. وأوقف خليفته جو بايدن بالفعل سحب القوات. ويعتبر إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا بمثابة مفاجأة.



وتحدثت كرامب-كارنباور عن "علامة تضامن قوية"، مؤكدة أنه سيُجرى عمل كل شيء لضمان أن يجد الجنود وعائلاتهم في ألمانيا مؤقتا وطنا ثانيا جيدا.