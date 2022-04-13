انطلاق عملية المطرقة الحديدية في كركوك العراقية لتجفيف منابع الإرهاب

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين لتجفيف منابع الإرهاب.

وذكرت الخلية، في بيان صحفي أوردته قناة السومرية نيوز، أن العملية تهدف لتفتيش وادي الشاي ووادي أزغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.

وأوضح أن العملية شاركت فيها قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، مشيرًا إلى أن العملية تأتي بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطهير الأراضي.