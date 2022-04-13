 وزير الطاقة الروسي: سداد ثمن الغاز بالروبل لن يزيد التكلفة على المستهلكين - بوابة الشروق
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وزير الطاقة الروسي: سداد ثمن الغاز بالروبل لن يزيد التكلفة على المستهلكين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 10:44 ص

كشف وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف عن مفاوضات بين روسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشأن دفع ثمن الغاز بالعملة الروسية "الروبل".

وقال شولجينوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، إن هناك دولا أوروبية تملك توجهات بناءة تدرس هذه الإمكانية، مشيرا إلى أن السداد بالروبل لن يزيد التكلفة على المستهلكين.

وأوضح أن الأطراف الأخرى لن تتمكن حاليا من استبدال الغاز الروسي، وأن سعر النفط من الممكن أن يتراوح بين 80 إلى 150 دولارًا للبرميل، مؤكدًا استعداد روسيا لتزويد الدول الصديقة بالنفط ومنتجاته مهما كانت مستويات الأسعار.

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