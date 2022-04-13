جنرال موتورز تتوصل إلى اتفاق لشراء الكوبالت من شركة جلينكور

تلقت خطة مجموعة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز لبناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية دفعة قوية مع توقيعها اتفاقا لعدة سنوات مع شركة تجارة السلع الأنجلو سويسرية جلينكور للحصول على الكوبالت.

وستورد جلينكور الكوبالت من منجم مورين مورين في أستراليا.

وقال جيف موريسون نائب رئيس جنرال موتورز للمشتريات العالمية "في ضوء الدور الحيوي (للسيارات الكهربائية) في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل، فإن هذا الاتفاق يتماشى مع نهجنا في إدارة سلاسل التوريد وتأمين الإمدادات".

يذكر أن معدن الكوبالت مهم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لكنه لا يشكل أكثر من 001ر0% من القشرة الأرضية. ويشتهر هذا المعدن بمقاومته العالية للحرارة ويضاف إلى بطاريات الليثيوم المؤين لتحسين كثافة الطاقة وإطالة عمر البطارية.

وقالت جنرال موتورز وجلينكور إنه سيتم استخدام الكوبالت المعالج في أستراليا في إنتاج قضبان بطاريات أولتيوم التي تنتجها جنرال موتورز والتي تستخدم في سيارات الشركة الكهربائية مثل شيفورليه سيلفيرادو إي.في وجي.إم.سي وهامر إي.في وكاديلك إل.واي.آر.آي.كيو.

وتستهدف جنرال موتورز إنتاج مليون سيارة كهربائية سنويا في أمريكا الشمالية بنهاية 2025.