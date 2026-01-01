تركيا ترفع الضرائب بشكل طفيف لدعم جهود خفض التضخم

رفعت تركيا، الضرائب الانتقائية الثابتة على الوقود والتبغ والمشروبات الكحولية، بمعدل أقل من تضخم أسعار المنتجين، حيث يهدف صناع السياسات إلى دعم جهود البنك المركزي لكبح ارتفاع الأسعار.

ووفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، أمس الأربعاء، رفعت الحكومة الضريبة الثابتة على البنزين والديزل بنسبة 6.95%، وعلى السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 7.95%، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتجري تركيا تعديلات على ما يعرف بالضرائب الانتقائية الثابتة مرتين سنويا، في يناير ويوليو، بناء على التغيرات في مؤشر أسعار المنتجين خلال الأشهر الستة السابقة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلا عن وزارة الخزانة والمالية التركية، أن الزيادات الأخيرة جاءت أقل من ارتفاع أسعار المنتجين خلال تلك الفترة، وذلك لدعم جهود خفض التضخم.