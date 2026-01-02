التعازي تنهال من أوروبا عقب حريق حانة في سويسرا

انهالت التعازي من دول أوروبية، اليوم الخميس، بعد حريق حانة في سويسرا، حيث قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث إنه "رُوع" و "شعر بحزن عميق".

وقال في بيان: "إنه لأمر يفطر القلب أن تتحول ليلة احتفال لشباب وأسر إلى هذا الكابوس المأساوي. نبعث بأحر التعازي إلى أحباء من فقدوا أرواحهم بشكل في غاية المأسوية، ونصلي من أجل من ظلوا في حالة حرجة في المستشفى".

وأعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا عن صدمته.

وكتب ميرتس عبر منصة "إكس": "لقد تحولت لحظة فرح إلى مأساة في كرانس- مونتانا بسويسرا. لقد هزت الأنباء الواردة من هناك أعماقنا".

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "تضامن فرنسا الكامل" مع الشعب السويسري وسلطات البلاد.

وقالت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، إن نحو 40 شخصا قتلوا وأصيب 115 آخرون في الحريق الذي شب في حانة بمنتجع كرانس مونتانا للتزلج بجبال الألب السويسرية خلال الاحتفالات بالعام الجديد.