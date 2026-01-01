 الصين: البرنامج الحكومي لدعم شراء السلع الاستهلاكية يدر مبيعات بقيمة 372 مليار دولار - بوابة الشروق
الخميس 1 يناير 2026 2:15 م القاهرة
الصين: البرنامج الحكومي لدعم شراء السلع الاستهلاكية يدر مبيعات بقيمة 372 مليار دولار

بكين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يناير 2026 - 1:56 م | آخر تحديث: الخميس 1 يناير 2026 - 1:56 م

ذكرت وزارة التجارة الصينية، أن قيمة مبيعات السلع الاستهلاكية المرتبطة ببرنامج تقدم فيه الحكومة مدفوعات لدعم شراء الهواتف الذكية والسيارات والأجهزة المنزلية، وما شابه، تجاوزت 6ر2 تريليون يوان (372 مليار دولار) العام الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن أكثر من 11.5 مليون سيارة و129 مليون جهاز منزلي و91 مليون منتج إلكتروني جرى بيعها العام الماضي في إطار البرنامج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وساهمت الحملة، في أكثر من نقطة مئوية للنمو البالغة نسبته 4% في مبيعات التجزئة في الأحد عشر شهرا الأولى من 2025.

ونحو 60% من السيارت التي بيعت في ظل البرنامج كانت سيارات الطاقة الجديدة مثل السيارات الكهربائية؛ مما ساعد سيارات الطاقة الجديدة على الحفاظ على أكثر من 50 % من نسبتها في سوق سيارات الركاب لتسعة أشهر متتالية.

