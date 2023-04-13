الرئيس الأمريكي يلتقي ورئيس أيرلندا يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مع نظيره الأيرلندي مايكل دي هيجينز، في دبلن؛ للتأكيد على العلاقات بين البلدين.



وذكر بيان على موقع البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا على العلاقات العميقة والدائمة التي تربط الولايات المتحدة بأيرلندا ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وأكدا دعمهما الراسخ للحفاظ على مكاسب السلام وتوسيع نطاقها بمناسبة الذكرى الـ25 لاتفاقية بلفاست "الجمعة العظيمة".



وعقب الاجتماع، شارك الرئيس بايدن في حفل غرس الأشجار ودق جرس السلام الذي تم تركيبه في عام 2008 للاحتفال بالذكرى العاشرة للاتفاقية.



واتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه في 10 أبريل عام 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية ويدعو هذا الاتفاق البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية في إيرلندا الشمالية مع الأقلية الكاثوليكية وتعطي جمهورية إيرلندا رأيا في شئون إيرلندا الشمالية.



ويهدف اتفاق "الجمعة العظيمة" إلى وضع حد للنزاع في صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمي بين طوائف إيرلندا الشمالية وبينها وبين جمهورية إيرلندا وشكل الاتفاق نهاية حقبة من حرب أهلية مذهبية امتدت لأكثر من ثلاثين عاما بين الكاثوليك والبروتستانت، وقتل خلالها نحو 3500 شخص. وأبرمت الاتفاقية بين الحكومتين البريطانية والأيرلندية وثمانية أحزاب أو تجمعات سياسية من أيرلندا الشمالية.