وزير الداخلية اللبناني: لا توجد إرادة سياسية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الخميس، عدم وجود إرادة سياسية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

وقال مولوي، عقب لقائه اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إن من يعرقل الانتخابات البلدية والاختيارية هو عدم وجود إرادة سياسية لإجرائها.

وشدد الوزير، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أنهم جاهزون لإجرائها إداريا وبمجرد وجود التمويل تحل المشاكل اللوجستية، مضيفا: "بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل الانتخابات".

وتابع مولوي: "أكدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين".

ودعا اللبنانيين إلى استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصاً لجهة انتخاب رئيس.

وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلن أمس الأربعاء، أن الانتخابات البلدية والاختيارية أصبحت صعبة الإجراء لوجستياً.

يذكر أنه لم ترصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لإجراء الانتخابات البلدية، التي من المفترض أن تبدأ في السابع مايو المقبل في الشمال وعكار.

وفي 14 منه في جبل لبنان، وفي 21 في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وفي 28 في الجنوب والنبطية.

وتأجلت الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان ينبغي أن تحصل في مايو عام 2022 إلى الشهر المقبل.

وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في الثامن مايو 2016 لولاية من ست سنوات.