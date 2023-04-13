صحيفة برازيلية: الزمالك أعاد أوسوريو للتدريب بعد عام

تحدثت صحيفة "jogohoje" البرازيلية عن اتفاق إدارة نادي الزمالك، مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتولي تدريب الفريق في الفترة المُقبلة.

وجاء اتفاق الزمالك مع أوسوريو، ليصل المدرب إلى القاهرة، ويستعد لبدء مهام عمله من الغد "الجمعة" حيث يمتد عقده لموسم ونصف الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الذي سبق له قيادة فريق ساو باولو البرازيلي، سيعود للتدريب بعد ابتعاده عن أي منصب رسمي مع فريق أو منتخب لمدة عام.

وسبق لأوسوريو تدريب ساو باولو لكن مهمته لم تستمر طويلاً، وقاد بعد ذلك منتخب المكسيك في واحدة من أطول ولايات أوسوريو التدريبية.

يذكر أن الزمالك سيتقابل مساء اليوم مع حرس الحدود في الدوري الممتاز.

كما لفتت الصحيفة البرازيلي إلى المهمة التي تنتظر أوسوريو في الزمالك، وهي إعادة التوازن للفريق الذي حصد لقب الدوري آخر موسمين وكان يبحث عن الثالث على التوالي قبل أن يبتعد عن صراع القمة.